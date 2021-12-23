Москва, 23 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать со странами Запада систему гарантий безопасности, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Путин

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Глава государства отметил, что рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в первых числах января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны.

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