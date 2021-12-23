Москва, 23 декабря 2021, 14:36 — REGNUM С предложением создать первый Всероссийский центр по созданию эндопротезов обратились на пресс-конференции к Владимиру Путину 23 декабря журналисты из Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Волгоградские учёные разработали экзоскелет для людей, страдающих нарушениями опорно-двигательными аппаратами. Разработка успешна, и может быть, есть смысл создать Всероссийский центр для таких аппаратов, спросили президента.
Пресс-конференция проходит 23 декабря в большом Манеже.