Москва, 23 декабря 2021, 14:30 — REGNUM Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине — полная нищета, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что действия России по Украине будут зависеть не от переговоров с США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»
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