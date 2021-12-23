Москва, , 14:30 — REGNUM Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине — полная нищета, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Нищета

«Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны. Спросите у политического руководства Украины: как они отдают приказы стрелять, в ежедневном режиме?» — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что действия России по Украине будут зависеть не от переговоров с США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

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