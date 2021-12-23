Москва, 23 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Будущее Донбасса могут определять только жители региона. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе. Вот и всё, и по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия не соглашалась становиться стороной конфликта в Донбассе.