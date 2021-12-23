Москва, 23 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы не знают о возможных заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова, которые могли оказаться на свободе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я всё сделал, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранителям и специальным службам. Как вам известно, за совершённое преступление люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно», — сказал Путин.

Президент считает, что «сведение счётов не только недопустимо, оно идёт только во вред нашей стране».