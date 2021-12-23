Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании пыток в системе ФСИН.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я опираюсь на информацию из разных источников. Я смотрю на любые предложения, опираясь на информацию из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает, жизнь сложна и многообразна. Но в данном случае нужно опираться при оценке ситуации на реалии: 17 уголовных дел возбуждено по пыткам, свыше десятка уволенных. Уверяю, там нет ни одного заинтересованного в следствии. Мы потому и разделили СК РФ и прокуратуру», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что необходимо доводить расследования до конца, чтобы все понимали, что наказания за правонарушения неизбежны. Безусловно, используя возможности правозащитных организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками ФСИН России на основании видеоматериалов, размещенных в сети интернет, были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Уголовное дело возбудили тогда в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток.

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