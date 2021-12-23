Москва, , 14:25 — REGNUM Российский «Газпром» не виноват в европейском газовом кризисе, напротив, компания увеличила поставки и ведёт себя с получателями очень ответственно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Пресс конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это попытка поставить всё с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что, тень на плетень наводят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной ответственности Газпрома за рекордный рост в Европе цен на газ.

Он отметил, что российский поставщик увеличил прокачку газа чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. Путин предположил, что только Газпром так поступил. Поставщики из США «утащили газ» на премиальные рынки — в Южную Америку, Корею и Японию, это и привело, будучи одним из факторов, к росту цен.

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