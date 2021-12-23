Москва, , 14:15 — REGNUM Фискальная политика и таможенная — ключевые аспекты интеграции России и Белоруссии. Об этом 23 декабря в хорде пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах союзного объединения с Белоруссией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

По словам российского лидера, в российско-белорусском интеграционном процессе «уже многое сделано — особенно в социальных вопросах» и теперь состоит задача «синхронизировать таможенное дело и законодательство». Это позволит решить вопросы госзакупок, работы транспортников и много других вопросов.

«Но нам нужно сначала синхронизировать наше законодательство в сфере экономики», — подчеркнул Путин.

Он констатировал: «Это не манна небесная, само с неба не появится».

Он также отметил: «Мы строим Союзное государство, и уровень нашей интеграции несравнимо ниже, чем в Евросоюзе».

При этом «вопрос единой валюты — вопрос будущего», считает президент России.

Читайте также экспертные комментарии сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия