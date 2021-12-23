Москва, , 14:13 — REGNUM Германия зарабатывает на реверсном газовом маршруте в Польшу. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«В реверсном режиме включили маршрут из ФРГ в Польшу. И несколько дней качают из ФРГ в Польшу», — заявил Путин.

«Почему? Да потому, что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам. Цена в три, четыре, шесть-семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубических метров газа, можно заработать почти 1 млрд. Ну, девятьсот с чем-то. Это бизнес», — пояснил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объяснил проблемы в Евросоюзе перекачкой газа на Украину