Стокгольм, 23 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден отверг требования России к НАТО на фоне продолжающейся эскалации на российско-украинской границе. Об этом стало известно после его интервью новостной службе TT от 22 декабря.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Требования России к НАТО в рамках украинского конфликта неприемлемы для Швеции … Эти предложения фактически разрушат фундамент для решения вопросом в области политики безопасности», — заявил главнокомандующий.

По словам Бюдена, суверенные страны в мире принимают решения в области политики безопасности на основе своего представления о складывающейся ситуации, а не по указке из Москвы или на основе прихотей других стран.

«Россия хочет защищать свои интересы, но с учетом уровня и масштабов этих предложений это будет неприемлемо для такой страны, как Швеция», — добавил главнокомандующий.

«Мы постоянно адаптируем нашу боеготовность. Мы также будем это делать во время рождественских и новогодних праздников, насколько я могу вдаваться в детали. И для этого есть все причины», — сказал Бюден.