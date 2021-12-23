Москва, 23 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Россия может поставлять в Китай энергоресурсы и после достижения им углеродной нейтральности. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Сократить выбросы углекислого газа до нуля КНР планирует к 2060 году. Однако это вовсе не означает, что Китай будет вынужден для этого полностью отказаться от углеводородного топлива.

«Китай и Россия взяли на себя обязательства выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай и дальше готовы — 2060 годом не заканчивается наша жизнь, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе возможно использование углеродов, но только соответствующим образом их нужно будет поглощать», — сказал Путин.