Москва, 23 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Полный уход в виртуальную реальность приводит к деградации, интернет должен быть дополнением реальной жизни для молодежи. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали, и в театрах бывали», — сказал он.

Также Путин добавил, что интернет и социальные сети должны дополнять реальную жизнь, а не вести к уходу людей из настоящей жизни в виртуальную.

«Это тогда приведет к деградации», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны.