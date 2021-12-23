Москва, , 14:07 — REGNUM Пытки в тюрьмах — общемировая проблема. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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«Что касается пыток и вообще недостойного, жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы — к сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема», — заявил Путин.

«Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где всё выглядит очень благостно. Но очень много и в Европе, скажем, в той же Франции, в Штатах, таких мест, которым, мне кажется, уже и в странах Третьего мира нету», — указал он.