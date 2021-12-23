Москва, 23 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Российско-китайское взаимодействие — стабилизирующий фактор на международной арене, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина — это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, у которого не было прецедентов в истории, по крайней мере, в истории двусторонних отношений. Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, военной сфере, по авиации и космосу.

«И это работа, напряжённая работа, идет на пользу, как китайскому, так и российскому народу, и является, конечно, серьёзным таким стабилизирующим фактором на международной арене», — сказал Путин.

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