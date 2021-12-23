Москва, 23 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Как отметил глава Российского государства, Москве важно не проведение переговоров по этому вопросу, а их результат.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий, но это вы должны нам их дать и немедленно, сейчас», — сказал он, обращаясь к журналистке из Великобритании.

Также Путин добавил, что западные страны не должны в течение десятилетий забалтывать международное сообщество, осуществляя под этот «мягкий говорок» про безопасность для всех собственные политические планы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова поставлять ресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность.