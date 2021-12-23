Москва, 23 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Германии следовало бы прекратить возвращать газ по трубопроводам в Польшу, который затем перекачивается на Украину. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

"Есть труба, которая соединяет в Польше трубопроводную систему с украинской. Объём — примерно 3 млн кубических метров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу», — заявил Путин.

«У меня есть все основания полагать, что этот газ идёт в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе, в ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определённые инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику. И повлиять на цену на споте — потому что чем больше объём продукта на рынке, тем цена будет ниже. Нет — туда начали качать в обратную сторону», — указал он.