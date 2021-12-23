Москва, , 13:56 — REGNUM Власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава государства уточнил, что это происходит, в том числе с помощью законов о коренных народах и о языке.

«Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на их собственной территории, некоренным народом, так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами — они есть, просто их не выпячивают, но они есть», — пояснил российский лидер.

Он также напомнил об украинском законе о языке.

«Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории — вот что происходит», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

С января 2021 года на Украине начала действовать статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык. Кроме того, информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке должна быть написана на украинском языке.