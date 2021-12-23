Москва, 23 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

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Отвечая на вопрос о том, может ли Москва гарантировать ненападение на Украину, Путин заявил, что гарантии должен дать Запад. И сделать это немедленно, «а не забалтывать это десятилетиями». Действия России будут зависеть от обеспечения её безопасности.

«Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули», — заявил Путин.

Было пять волн расширения НАТО, ракетные системы появляются в Польше и Румынии. Это не Россия пришла с оружием, это к ней пришли, добавил он.

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