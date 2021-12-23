Москва, , 13:53 — REGNUM Страны Евросоюза сами виноваты в сложившейся ситуации на газовом рынке. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы же говорили — не надо разрушать контракты, долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Ну вот он отрегулировал — 2 тыс. с лишним долларов за тысячу кубов. Ну, пожалуйста, как говорится, берите», — заявил Путин.