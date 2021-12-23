Москва, , 13:49 — REGNUM Газпром, возможно, является единственной мировой компанией, которая готова удовлетворять любые запросы потребителей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову всё поставить», — заявил Путин.

«Коллега спрашивала, чего Запад не понимает. Да врут все! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12% или 20% в дальнее зарубежье. Увеличивают и в Европу в целом поставки. По-моему, это единственная компания мировая, которая вот так себя ведёт», — указал он.