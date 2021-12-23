Москва, 23 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него выстроились с председателем КНР Си Цзиньпинем очень доверительные личные отношения. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«У нас личные отношения сложились — очень доверительные. Они помогают выстраиванию деловых отношений», — сказал глава Российского государства.

Кроме того, он уточнил, что российско-китайское сотрудничество ведется во множестве сфер: в атомной энергетике, в высоких технологиях, а также в космосе и в сфере культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что повторное заражение коронавирусом нового типа возможно, однако таких случаев насчитывается 1% среди переболевших и 3−4% среди вакцинированных от COVID-19.