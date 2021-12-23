Москва, 23 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Действия России по Украине будут зависеть не от переговоров с США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо», — сказал Путин.

Он напомнил, что Россия не ставит ракеты на границе США.