Москва, 23 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В России предотвращено сто с лишним серьёзных преступлений в школах за последнее время, связанных с интернетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Тюменский журналист из «Тобольского времени» Шамиль Гулиев задал вопрос о вероятном введении регистрации по паспорту в социальных сетях для защиты подростков от опасной информации.

Как отметил глава государства, данный вопрос обсуждается во всех ветвях власти во многих странах.

«Для представителей глобальных платформ, для них это что? Бизнес, прежде всего. Деньги любой ценой. Извлечение прибыли. Уход от национального контроля. Отсюда все негативы, с этим связанные. Те же суициды. Трагедии в школах. Сто с лишним предотвращено за последнее время в школах страны. Отсюда и требования приземления этих платформ. Чтобы они имели в России свои представительства, подчинялись национальному законодательству», — ответил глава государства.

Интернет — уже большая часть нашей жизни, подчеркнул Владимир Путин. Поэтому всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общечеловеческим, юридическим и моральным правилам.

«Здесь, как и везде, нужно соблюдать золотую середину», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года проводит свою большую пресс-конференцию. Аккредитацию на мероприятие получили более 500 журналистов и фотографов — российская пресса, сотрудники зарубежных медиа и даже представители СМИ-иноагентов.