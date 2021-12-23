Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Об этом он сообщил 23 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

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Российский лидер также добавил, что подобное доверие способствуют развитию межгосударственных отношений между Россией и Китаем во всех сферах.

«Здесь нет никакого скрытого смысла. Действительно, отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией сложились так, как я их охарактеризовал. Мы с председателем Си Цзиньпином все время обращаемся, как друзья друг к другу и называем «друг». Так и есть, у нас сложились очень доверительные личные отношения, и они помогают выстраиванию деловых отношений», — сказал Путин.

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