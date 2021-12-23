Москва, 23 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому», — сказал Путин.

Он уточнил, что это может быть первый вариант развития событий при нынешней напряжённости. Второй вариант — создание на этой территории Антироссии.

В этом случае нашему государству придётся в перспективе жить с постоянной оглядкой на эту территорию.