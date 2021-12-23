Москва, 23 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Дети всегда лучше и умнее родителей. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, деградирует ли нынешнее поколение.

Pixabay.com Родители и ребёнок

«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что идёт накопление информации: «человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», — отметил российский лидер.