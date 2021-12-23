Москва, , 13:32 — REGNUM Руководство Украины отговаривали от проведения военной операции в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, после кровавого госпереворота на Украине Россия была вынуждена «что-то делать в 2014 году».

«И так возник кризис, который сегодня развивается. Дважды предприняли попытку украинские власти решить с помощью силы вопрос в Донбассе. Я вот лично уговаривал Порошенко — «только не военная операция!» «Да, да». И начал», — сказал он.