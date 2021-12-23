Москва, 23 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Цифровые сервисы являются благом для развития подрастающего поколения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идёт накопление информации, способы передачи улучшаются, и креативные возможности человека становятся всё выше и выше», — заявил Путин.

«Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он ещё и думает интереснее и креативнее. А сейчас же всё образование, особенно в малых возрастных группах, у малышей, оно основано на чём? На играх, на играх основано. И, конечно, те возможности, о которых вы сказали, безусловно должны быть использованы. Поэтому мы и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране», — указал он.