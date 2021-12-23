Москва, , 13:39 — REGNUM Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится в стадии проработки на экспертном уровне, сообщил 23 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Вопрос о ВСМ президенту РФ задала журналист из Великого Новгорода. Представительница регионального СМИ считает необходимым проложить магистраль недалеко от Великого Новгорода, чтобы этот древний город развивался намного активнее и быстрее. По словам президента страны, прежде чем приступить к строительству ВСМ, нужно детально изучить этот вопрос.

«ВСМ — отдельная тема, которая находится еще в проработке», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что магистраль будет связывать два мегаполиса — Москву и Петербург, и Великий Новгород находится на пути следования. Поскольку скоростной поезд «где-то должен останавливаться», то почему бы не сделать остановку и в этом городе.

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«Но авиация на этом плече — Москва — Петербург — перестанет существовать. Это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга дорога займет где-то три часа. Сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной. Надо всё взвесить, продумать, посмотреть как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах», — добавил президент.

В качестве примера Владимир Путин привел китайские ВСМ, где, до недавнего времени, «они были убыточными, несмотря на 1,5 млрд населения».

«Это экономика, её надо считать. Для нашей страны это важно и востребовано, конечно, на определенных расстояниях. Где-то более эффективно начинает работать авиация. Это всё пока изучается на экспертном уровне», — подытожил президент России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что правительство России может совсем отказаться от строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако вице-премьер России Марат Хуснуллин 17 ноября заявил, что строительство ВСМ не планируется отменять. «Данный проект будет реализован в несколько этапов», — уточнил он.

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