Москва, 23 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Разрешить конфликт на востоке Украины можно только через Минские соглашения, но Украина не хочет их выполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

По его словам, кризис в Донбассе возник в 2014 году после госпереворота на Украине, России в этой ситуации пришлось действовать. Украинские власти дважды пытались решить вопрос силой, но в результате получили потери, окружение и Минские соглашения.

«Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять», — сказал глава Российского государства.

Он добавил, что украинские власти объявили русских, проживающих в Донбассе, некоренным народом. Потом они выдавливают русских с исторической территории и заявляют, что Россия должна выполнять соглашения. Россия согласна, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в 2014 году Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, не могла «безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности».

Читайте также: Путин о возврате Крыма: Россия не могла поступить иначе