Москва, 23 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Россия была готова работать с любым правительством Украины вне зависимости от политического курса до 2014 года. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть территорий оказались за пределами Российской Федерации — мы же с этим смирились. И работали, и готовы были работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Достаточно вспомнить отношения с президентом Ющенко, Тимошенко, премьер-министром, которые также, как и руководство Украины современное говорили о своей абсолютной прозападной ориентации. Но мы с ними работали, и готовы были дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили», — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот.

«Кровавый. Людей убивали и сжигали», — заявил президент.

После этого Россию поставили в ситуацию, когда она не могла поступить иначе.