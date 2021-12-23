Москва, 23 декабря 2021, 13:23 — REGNUM В России выбор организации управления будет определяться народом, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин, отвечая на вопрос британского журналиста о якобы «отравлении» российского блогера Алексея Навального, напомнил, что западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении российской стороне.
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