Москва, 23 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В России выбор организации управления будет определяться народом, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. В каждой стране есть нюансы по их полномочию. Мы будем стремиться к тому, чтобы страна была сплочённой, эффективной. Выбор будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете», — сказал Путин, отвечая на вопрос британского журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин, отвечая на вопрос британского журналиста о якобы «отравлении» российского блогера Алексея Навального, напомнил, что западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении российской стороне.

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