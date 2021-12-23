Москва, , 13:18 — REGNUM В России действует разделение властей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспонденту BBC.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По поводу власти в одних руках: у нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе её развития существуют определённые нюансы, связанные с полномочиями этих властей», — заявил Путин.«Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор общества и государства будет определяться российским народом. А не теми, кого Вы сегодня обслуживаете», — указал он.