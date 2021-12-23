Москва, , 13:25 — REGNUM Россия присоединила Крым в 2014 году после государственного переворота на Украине, так как не могла поступить иначе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что в 2014 году началось обострение ситуации вокруг России. Ранее вне её границ оказалась часть исторических территорий СССР, и Москва с этим смирилась.

В случае с Украиной Россия работала с её президентом Виктором Ющенко. Были споры из-за газа, но и готовность работать дальше, однако произошёл кровавый госпереворот. Было законное возмущение граждан, но президент Виктор Янукович «со всем согласился», тем не менее зачем-то был устроен переворот.

«Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым — Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности», — подчеркнул президент России.

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