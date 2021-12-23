Москва, 23 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В России не запрещают деятельность СМИ-иноагенстов, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не запрещаем работу этих организаций — мы хотим, чтобы организации ясно и чётко заявили об источниках деятельности. Наш закон об иноагентах гораздо более либеральный», — сказал глава государства, отвечая на вопрос британского журналиста.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ не требуют прекращения работы иноагента — «мы просто просим указать источники финансирования».

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«У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч НКО», — напомнил Путин.