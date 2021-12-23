Москва, 23 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В США деятельность иноагентов может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая корреспонденту BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

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«Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю ещё раз: этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое Вы, как представитель Великобритании в данном случае, Вы так выступаете, а Великобритания является союзником Соединённых Штатов… все считают светочем демократии. Но закон принят ещё в 30-е годы. Но неважно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас!» — заявил Путин.

«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034%. А в чём разница? А в том, что там если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли — это не освобождает вас от уголовной ответственности», — указал он.