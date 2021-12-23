Москва, , 13:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Санкт-Петербург как город для жизни. В то же время он высоко оценил и другие места в России, которые хорошо развиваются в последние годы. Об этом глава государства сообщил 23 декабря на пресс-конференции со СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Вопрос о «городе для жизни» президенту РФ задала журналист из Великого Новгорода. Представительница регионального СМИ поинтересовалась, в каком городе Владимир Путин хотел бы жить, если не рассматривать Санкт-Петербург и Москву. В ответ президент указал, что первое, о чем он подумал — Санкт-Петербург, так как он там родился, это его родной город.

«У нас города — и малые и большие — развиваются, развиваются достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим в последнее время. Предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территории и по железным, автомобильным дорогам, и по авиационному, и по морскому, речному транспорту. Это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», — пояснил Путин.

Президент уточнил, что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды, но нужно также иметь возможность добраться до места работы.

«Я бы подумал о Петербурге, прежде всего, как о моем родном городе. У нас юг хорошо развивается. Посмотрите как развивается Краснодар, прибрежные зоны, Крым, — отметил президент РФ. — У нас много мест — очень красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно».