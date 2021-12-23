Москва, , 13:08 — REGNUM Западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении блогера Алексея Навального российской стороне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы отправляли неоднократно запросы по этим материал, этот «Новичок», или как его там… Приехали, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал! Президенту Франции, канцлеру ФРГ — дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмём пробу, проверим. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела! Нет — ноль», — заявил Путин.

«Спрашиваю, как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить», — указал он.