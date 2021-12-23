Москва, 23 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Большое количество смертей от коронавирусной инфекции связано с низким уровнем коллективного иммунитета, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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Коллективный иммунитет низкий, вот и результат, так ответил глава государства на вопрос о причинах избыточной смертности. Это ужасно, что даже появился такой термин — избыточная смертность, заявил он.

Путин добавил, что смертность от COVID-19 сложно посчитать, но не потому, что кто-то пытается её скрыть. Всё должно быть максимально прозрачно, подчеркнул он.

Соседние страны говорят о необходимости достижения уровня коллективного иммунитета 90−95%, а в России он — 59,4%. Кроме того, справиться с пандемией можно только путём взаимного признания вакцин и их распространения по миру.

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