Москва, , 13:05 — REGNUM Новые волны заболевания коронавирусной инфекции возникают из-за мутаций вируса. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям вируса. Это очень постой ответ. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий», — сказал Путин.

Он отметил необходимость взаимного признания вакцин для борьбы с пандемией.