Посёлок городского типа Александровка, ДНР, 23 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины, в нарушение Минских соглашений, атаковали Донбасс: сегодня, 23 декабря, был ранен 52-летний житель Александровки Пётр Озолин. Мужчина получил серьезные осколочные ранения тела и головы по пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк, ему предстоят тяжелые операции. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил донецкий волонтер Андрей Лысенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"Это произошло в балке между Трудовскими, шахтой №12 и поселком Александровка. Мужчина отошел на 100 метров от основной асфальтной дороги, там проходит тропа, которой нередко пользуются местные жители. Украина выстрелила в него из АГС (автоматический гранатомет на станке). Он с трудом выполз на дорогу, где его и нашли люди. Вся дубленка у него была нашпигована осколками», — рассказал волонтер.

Точно так же в ноябре 2021 года была ранена жена этого мужчины.

«Украинские вояки стреляли по ней из АГС, будто развлекаясь и заставляя несчастную метаться», — добавил волонтер.

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.

Жительница Петровского района Донецка Ирина Петровская снимает и опубликовывает почти ежедневные видео обстрелов поселка шахты «Трудовская». По её словам, ВСУ специально стреляют по детям, когда те вместе с родителями идут в школу или детский сад.

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