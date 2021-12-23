Москва, 23 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в целом положительно оценивает работу российского правительства и Центробанка РФ в 2021 году. Он заявил об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«В целом, я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, ну будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки», — сказал он.

При этом глава Российского государства подчеркнул, что он считает, что результаты работы правительства и ЦБ страны в завершающемся году являются положительными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из драйверов роста российской экономики является развитие инфраструктуры страны, для чего власти РФ делают все необходимые усилия.