Москва, 23 декабря 2021, 13:01 — REGNUM Без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Российский лидер подчеркнул, что необходимо «аккуратнее пользоваться этим инструментом».
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.
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