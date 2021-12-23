Москва, , 13:01 — REGNUM Без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо «аккуратнее пользоваться этим инструментом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.

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