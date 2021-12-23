Москва, 23 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Вокруг России появляются военные базы, однако окружить территорию страны является сложной задачей. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я разве говорил, что нас окружают? Базы кругом — это правда. На востоке, на юге. Новые вооружения стоят. На море. На западе тем более, мы знаем», — сказал Путин.

По его словам, «окружить такую территорию как наша — это сложная задача».

«Хотя современные средства позволяют думать об этом», — отметил президент.