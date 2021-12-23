Москва, , 12:57 — REGNUM Одной из основных задач в России является улучшение демографии в стране. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Население Perepis2020.ru

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Российский лидер уточнил, что сейчас в стране насчитывается «81 с небольшим млн» человек работоспособного возраста.

«Мы должны серьёзно увеличить это к 2024−2030 году. Это один из факторов экономического роста», — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что сбережение народа, о которой говорил Солженицын, — одна из основных задач и драйверов роста. Также, по словам Путина, к драйверам роста относится развитие инфраструктуры и повышение производительности труда.