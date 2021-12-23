Москва, 23 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Федеральной резервной системе (ФРС) США придется что-то делать для замедления инфляции в Соединенных Штатах, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Глава государства напомнил, что в ведущих странах мира регуляторы включили «печатный станок», и это привело к инфляции, росту дефицита бюджетов. Так, в США таргет превышен втрое, а в России — в два, отметил Путин.

«Это серьезное дело, я думаю, ФРС придется что-то делать», — отметил Путин.

По словам российского лидера, разгон инфляции сводит на нет благие цели.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.

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