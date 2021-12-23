Москва, 23 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

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Он отметил, что правительство помогает всем. Отдельная просьба к правительству была о поддержке крупных холдингов. В сложный период они работали без сбоев.

В первую очередь страдали фитнес-клубы, общепиты, объекты культуры. Им и помогали в первую очередь, через льготные кредиты и рассрочки, оказывали поддержку для сохранения рабочих мест. Эти меры будут действовать дальше.

«В целом люди с пониманием относятся и положительно оценивают эти усилия. И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее многих. И упали меньше, и вышли быстрее», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе основных тем большой пресс-конференции российского лидера — пандемия коронавируса, вакцинация и введение медицинских сертификатов, инфляция и падение доходов населения, внешняя политика, транзит власти.

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