Москва, , 12:53 — REGNUM Инфляцию в России необходимо вернуть к целевым показателям. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«8% — это много. И нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям — к 4%. Конечно, здесь можно поругивать ЦБ. Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Просто по телевизору не показываем», — сказал Путин.

По его словам, он знает неудовлетворённость людей от повышения ставок.

«Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции», — отметил президент.

Он уточнил, что не вмешивается в работу ЦБ, но оценивает её положительно.