Москва, 23 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Региональные власти в России не побоялись брать на себя ответственность за сложные решения в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета», — заявил Путин.

«Помощь регионам кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат», — указал он.